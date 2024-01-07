Deprem sonrası süreçte ağır hasar alan kent ticaret ve sanayisini ayağa kaldırmak adına özverili çalışmalarına sürdüren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, tüm bunların yanında sosyal faaliyetler özelinde önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel spor turnuvası düzenleyen KMTSO, Masa Tenisi, Kort Tenisi ve Satranç turnuvalarıyla sporseverleri buluşturdu.

MÜSABAKALAR CUMHURİYETİN COŞKUSUNA RENK KATTI

2-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya 300 sporcu katıldı. 3 branşta, 11 kategoride düzenlenen müsabakalarda sporcular, büyük bir rekabetin ardından başarılı performanslar sergiledi. Özellikle sporun birleştirici gücünü vurgulayan etkinlik, sporcuların rekabet dolu performanslarına sahne oldu. Katılımcılar, birbirinden çekişmeli maçlarda yeteneklerini sergileyerek, Cumhuriyet coşkusuna renk kattı. Dostluk ve dayanışma duygularını pekiştiren turnuvanın ödül töreni ise Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleşti.

KATILIM OLDUKÇA YOĞUN OLDU

Ödül Törenine; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, kurum müdürleri, sporcular ve aileleri katıldı.

Törende konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, turnuvanın sporun birleştirici gücüne katkı sağladığını belirterek, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

Birbirinden özel mücadelelere ev sahipliği yapan turnuvada dereceye giren yarışmacılar ödüllerini kent protokolünün elinden aldı. Dereceye girenlere tablet, akıllı saat, kulaklık ve spor çeki hediye edildi.

Ödül töreni toplu aile fotoğrafının ardından son buldu.

