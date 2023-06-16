Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu (Kagik) Başkanı Betül Zabun Kenger İle Üyelerin Katıldığı Toplantıda Trendyol Güneydoğu Saha Bölge Sorumlusu Mustafa Hakan Sarı Kampanyanın Tanıtımını Yaparken Üyelerin Sorularını Cevaplandırdı.

Program Sonunda Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Trendyol Güneydoğu Saha Bölge Sorumlusu Mustafa Hakan Sarı Programa Olan Katılımdan Oldukça Memnun Kaldığını Söyleyerek Herkese Teşekkürlerini İletti.

Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu (Kagik) Başkanı Betül Zabun Kenger İse Trendyol’un Deprem Bölgesine Sunduğu İmkanlara Dikkat Çekerek Tüm Yöneticilerine Teşekkür Etti.

