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Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin Doğu Akdeniz şubesinin Kahramanmaraş’ta açılması için önemli olan toplantıda derneğin 36. Kuruluş yıldönümü de kutlandı

Burada yapılan konuşmalarda Kahramanmaraş’ın Ticaret potansiyeline vurgu yapıldı.

Meclis salonunda düzenlenen toplantıya Ünal’ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir ile Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK PARTİ İl Başkanı Fırat Görgel, İlçe Başkanları Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Nilüfer Çevikel, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu ve üyeler katılım sağladı.

Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti MYK üyesi, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da katılım sağladı

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