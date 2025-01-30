Ramada Otel’de gerçekleştirilen programa, KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Eİhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) desteğiyle düzenlenen program, küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı ve e-ticaret dünyasında yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Günümüzde e-ticaret ve e-ihracat, hızla gelişen ve büyüyen sektörlerden biri haline gelmiştir. Biz de, odamız olarak bu alanda önemli değişiklikler ve dönüşümler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E-ticaretle ilgili önemli adımlar attık ve son iki yıldır yoğun bir şekilde bu konuya odaklanıyoruz. Genç girişimcilerle, kadın girişimcilerle işbirlikleri yaparak e-ticareti daha fazla yaygınlaştırmak adına çeşitli eğitimler düzenledik ve çok güzel projeler gerçekleştirdik. Özellikle kadın girişimcilerle açmış olduğumuz KİGEM osimiz sayesinde, "Hepsi Burada" gibi platformlar aracılığıyla iş hacmimizi ve ticaret hacmimizi artırdık. E-ticaretin Türkiye için giderek daha önemli bir alan haline geldiğini görmekteyiz. Dedi

TİCARET HACMİNİN ÖNEMLİ BİR KISMI DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞİYOR

E-İhracat ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Dünya genelindeki e-ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 5 trilyon 900 milyon dolardı ve bu yıl 6 trilyon 300 milyon dolara ulaştı. Hikmet başkanımızın söylediği gibi, bu hacmin yarısı Çin’den geliyor, yüzde 18’i ise ABD’den. Dolayısıyla, e-ticareti anlamak için Çin’e bakmak gerekiyor. Çin’de ciddi bir artış var. Yani, bu ticaretin büyük bir kısmı oradan geliyor. E-ticaretin dünyadaki gelişimi oldukça hızlı. Çin’in burada ciddi bir etkisi var. Genel ticaret hacminin önemli bir kısmı dijital ortamda gerçekleşiyor. Bunun arkasındaki en büyük neden dijitalleşmenin hızla artması ve internet üzerinden ticaretin giderek yaygınlaşması. E-ticaretin büyümesi, dijital ticaretin artışıyla paralel bir şekilde ilerliyor.Biz de Türkiye olarak bu büyüyen pazarda yerimizi almak için çalışmalara devam ediyoruz.