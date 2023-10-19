Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Ve Osbük Başkanı Memiş Kütükcü’nün Katılımıyla Deprem Bölgesi Osb’leri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi.

Toplantıda Bir Konuşma Gerçekleştiren İş Dünyasının Başarılı İsmi KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Kent Ve Ülke Ekonomisine Dikkat Çekerek Üretim Vurgusu Yaptı.

Meclis Başkanı Öksüz Bakan Yardımcısı İnan Ve Osbük Başkanı Kütükcü’ye Teşekkür Ederek Osb’lerin Büyütülmesi Ve Geliştirilmesi Noktasında Destek İstedi.