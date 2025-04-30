Ancak bu toplantı, yalnızca gündem maddeleriyle değil, duygu yüklü bir vefa anıyla da hafızalara kazındı.

Toplantının en anlamlı ve tarihi anı, KMTSO’nun Kurucu Başkanı Süleyman Faik Dedeoğlu’na ait olan Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası’nın takdimiyle yaşandı.

Yaklaşık yarım asırdır ailesinde özenle saklanan bu kıymetli madalya, onun torunu Abdulkadir Dedeoğlu tarafından, hem ailenin en büyük torunu hem de meclis başkanı olması sebebiyle Mehmet Hanefi Öksüz’e teslim edildi.

Meclis Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, bu anlamlı takdim sonrası yaptığı konuşmada, “Böylesine kutsal bir hatırayı almak, hem ailem adına hem de KMTSO adına büyük bir onur. Bu madalya, sadece şahsımın değil, tüm Kahramanmaraş’ın manevi değeridir,” ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Dedeoğlu ise konuşmasında Kahramanmaraş’a büyük değer katan ve her anlamda kahraman şehir için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen KMTSO Meclis Başkanı Hanifi öksüz’e teşekkür etti.

İstiklal Madalyası, geçmişin kahramanlıklarını geleceğe taşıyan bir emanet olarak, KMTSO’nun onur köşesinde sergilenmek üzere teslim alındı.