Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 20. Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Aralık ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.
Expo Arasta Çarşısı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanları katıldı.
Toplantıda KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu.
Toplantı sonrasında Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz Aksu Haber’e toplantıyı değerlendirdi.