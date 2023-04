Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Buluntu, seçimlerin demokratik bir yarış olduğuna dikkat çekerek, projeleri hakkında bilgi verdi.

Buluntu, burada açıklamasında; “Tabi haftaya çok buruk başlıyoruz. Hafta sonu hem Elbistan’ımızda şehidimiz vardı hem de Bartın’daki maden ocağı patlamasında 40’ın üzerinde şehitlerimiz oldu. Hepsine Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Kahramanmaraş Basını bizim için çok önemli. Sadece seçim dönemlerinde değil, her dönem şehrimiz adına bir nevi kamu görevi yapmaktalar. Birçoğunuzla yıllara dair dostluklarımız ve hukukumuz var. Basın toplantısı konseptini düşünürken; ‘Acaba tüm ekip arkadaşlarımızla beraber mi toplantımızı yapalım, yoksa sadece basın mensuplarıyla ben mi baş başa bir toplantı düzenleyelim?’ diye düşündük. Ama benim fikrimce, ben ve sizlerle baş başa toplanmak, daha samimi ve dost ortamında biraz daha sohbet tarzında sizlerle birlikte olmak istedim. 19 Kasım'da yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkan Adayı olduğumu bir kez daha sizlerin huzurunuzda kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı adaylığı mı açıklamadan önce, şehrimizin tüm sanayicileri ile, ticaret erbabı ile, tüccarıyla, esnafıyla ve toplumun tüm kanaat önderleri ile tek tek ziyaret ederek görüşmeler yaptım. Kimseyi dışlamadım. Tüm iş insanlarıyla ayrım gözetmeden en ücra köşedeki toplumun bütün kesimleri ile bir araya geldim. Fikirlerini sordum, aday olacağımı söyledim ve yaptığım istişarelerin neticesinde aldığım olumlu tepkiler üzerine, ticaretçinin de tacirin de sanayicisinin de, üzerinde büyük çoğunlukla ittifak ettiği, tüm kesimlerin ortak desteklediği biri olarak aday olmaya karar verdim.

Çok değerli basın mensupları bakın birçok sosyal medya hesaplarında yalan yanlış bir sürü kampanyalar yürütülüyor. 1995 yılından bugüne kadar çok adaylı bir seçim yapmamış olan ticaret ve sanayi odası benim adaylığımla beraber ilk defa bir seçim atmosferi ile tanıştı. İlk defa komiteler sahada aktif çalışmaya başladı. 5.000 aktif ve 5.000 pasif üyesi ile 10.000'in üzerinde üyesi bulunan, ticaret erbabının, tüccarın, sanayicinin bir araya geldiği ve şehrin ekonomisini temsil eden çok önemli bir kuruluş.

Bugün Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde çok büyük bir hareketlilik getirdiğimize inanıyoruz. Her dönem genellikle tek liste ile gidilen seçimde, sadece sektörlerin öncü isimleri değil, birçok üyenin bile haberdar olmadığı kapalı kapılar arkasında yapılan çalışmada adeta atama yapar gibi oluşturulan yönetimden bugün tam demokrasiye geçiyoruz.

Arkadaşlar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde oy kullanmaya sahip şirket temsilcileri bu zamana kadar Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının varlığından aidat dışında ne kadar haberdardı?

Bugün tüm üyeler tek tek aranıyor, ziyaretler yapılıyor. Gördüğümüz üzere oluşturduğumuz hareketlilik daha ilk günden kendini gösterdi.

Hiç kimse halka gitmekten ve tercihinden çekinmemeli, kaos ve olumsuz algılarla değil, gerçek samimi düşünce ve projelerle sahada çalışılmalı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası saygın bir kuruluştur ve bu kurumun saygın üyeleri en doğru kararları ile seçimleri tamamlayacaktır.

Demokratik, çoğulcu katılımla yapılan seçimler her zaman kalite ve rekabet getirir. Bu bir savaş değil, tam aksine demokratik bir yarıştır. Bize düşen bu yarışı güzel yönetmek, insanları gerip kırılmalarına sebebiyet vermemektir. Oda seçimlerinde oy kullanacak insanları lütfen küçümsemeyin. Tüccar olsun, Ticaret erbabı olsun, Sanayicilerimiz olsun hepsi bir bütündür. Bunları birbirinden ayrı tutmak, ayrıştırmak, aralarına nifak tohumları ekmek son derece yanlıştır.

İnsanlar arasında kırgınlıklar oluşturmak, iş bağlantılarıyla tehdit etmek, adayların destekleyicileri ile algı oluşturmak ve seçimi normal rotasından başka yerlere çekmeye çalışmak Kahramanmaraş'a yapılacak en büyük ihanettir. Bizim için en küçük ticaret erbabı ile en büyük sanayicimiz arasında hiçbir ayrım yoktur. Kendi alın teri ve emeği ile üretim yapan, istihdam yaratan, şehrimize katma değer sağlayan, bizi desteklesin desteklemesin tüm iş dünyasına saygımız sonsuzdur. Bu seçim 29 komitede, yoğun katılımlı ve çok adaylı tam demokratik bir seçimdir.

Burada bizlere düşen, bu sandıktan çıkacak sonuçlara herkesin saygı duyması ve tebrik etmesidir. Kahramanmaraş’ımızın şu an ihtiyaç duyduğu şey ortak akıl, birlikte hareket etme, her kesimi bünyesinde barındıran kimseyi dışlamadan güçlü bir istişare mekanizmasının kurulduğu bir ticaret ve sanayi odası oluşmasıdır. artık değişim ve dönüşüm zamanı. sonuçta kazanan Kahramanmaraş olsun diyor ve proje sunumumuza geçiyorum” ifadelerine yer verdi.

Projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Buluntu, gazetecilerin sorularını yanıtlamasıyla toplantı sona erdi.