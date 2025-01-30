Etkinlikte, dijital pazarlama ve satışın farklı yönleri detaylı olarak ele alınırken, katılımcılara e-ticaret dünyasında başarıya ulaşmanın yolları anlatıldı. Katılımcılar: Sektördeki en güncel trendler, Uluslararası pazarlara açılmanın püf noktaları, İşbirliği fırsatları ve yeni iş bağlantıları kurma imkanları hakkında bilgi sahibi oldu.

Yeni Fırsatlar Ve Girişimcilik İçin Önemli Bir Adım

Program, girişimcilere hem teorik bilgiler hem de pratik uygulamalarla rehberlik etmeyi amaçladı. Katılımcılar, uluslararası pazarlara açılma konusunda edindikleri bilgilerin kendi iş süreçlerinde faydalı olacağını belirtti.

Katılımcılardan Olumlu Geri Bildirimler

Programa katılan davetliler, KMTSO’nun böyle bir organizasyonu düzenlemesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan katılımcılar, e-ticaret sektöründe Kahramanmaraş’ın daha güçlü bir konuma gelmesi için bu tür etkinliklerin büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

KMTSO, bölge ticaretini güçlendirmek ve girişimcilere destek olmak amacıyla etkinliklerine devam edeceğini belirtti.