Sürdürülebilirlik ve Eğitim Merkezi” adıyla kurulan bu mer kez, yeşil dönüşüm, dijital sürdürülebilirlik, nitelikli insan kaynağı ve inovasyon odaklı yapısıyla, Kahramanmaraş iş dünyasını geleceğin dirençli ve rekabetçi ekonomisine hazırlamayı hedefliyor. Türkiye genelinde ticaret ve sanayi odaları özelinde bir ilk olma özelliği taşıyan merkez, sürdürülebilirlik vizyonunu eğitim ve uygulama ile birleştirerek bölgesel kalkınmaya önemli katkı sunacak.

6 Şubat depremleri sonrasında kentin ekonomik ve sosyal yeniden yapılanma sürecinde aktif sorumluluk üstlenen KMTSO, bu merkez aracılığıyla yalnızca işletmeleri değil; genç girişimcileri, kadınları ve geleceğin profesyonellerini de kapsayan yenilikçi bir kalkınma ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerini yerel ölçekte uygulamaya koyan bu stratejik yatırım, Kahramanmaraş’ın dirençli şehir olma yolculuğunda kilit bir rol üstlenecek.

Merkez; çevresel sürdürülebilirlik kapsamında enerji verimliliği, karbon ayak izi azaltımı ve kaynak yönetimi, ekonomik sürdürülebilirlik bağlamında yeşil iş modelleri, girişimcilik destekleri ve dijital dönüşüm süreçleri, sosyal sürdürülebilirlik alanında ise toplumsal kapsayıcılık, kadınların ve gençlerin ekonomik yaşama entegrasyonu ile eşit fırsatlar sunulması hedeflerine odaklanıyor.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Yeşil ve Dijital Dönüşümde Rehberlik

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ihracatçı firmalara getirdiği çevresel standartlar doğrultusunda, merkez; karbon ayak izi hesaplamaları, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ve yeşil sertifikasyon süreçlerinde kapsamlı rehberlik sunacak. Aynı zamanda dijital sürdürülebilirlik çerçevesinde, veri yönetimi, kaynak verimliliği ve dijital karbon azaltımı gibi alanlarda da uygulamalı eğitim ve mentorluk destekleri sağlanacak.

Ekonomik Sürdürülebilirlik: Rekabet Gücünü Artırma Odaklı Yaklaşım

Merkez, bölge işletmelerinin dijitalleşme süreçlerini desteklemek amacıyla Endüstri 4.0, dijital pazarlama, siber güvenlik, CRM sistemleri gibi alanlarda özel eğitimler, analizler ve danışmanlık hizmetleri sunacak. Bu sayede, KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin verimlilik, üretkenlik ve küresel rekabet gücü artırılarak, sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlanması hedefleniyor.

Sosyal Sürdürülebilirlik: Etik Uygulamalar ve Uluslararası Denetimlere Uyum

Sürdürülebilirlik yalnızca çevre ve ekonomiyle sınırlı kalmayıp, sosyal boyutlarıyla da merkezin odağında yer alıyor. Uluslararası markaların (özellikle Inditex gibi tekstil devlerinin) sosyal denetimlerine hazırlık kapsamında, işletmelere insan hakları, işçi sağlığı ve güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda rehberlik sunulacak. Böylece firmalar, küresel tedarik zincirine entegre olurken sosyal sorumluluk kriterlerine de uyum sağlayabilecek.

Stratejik Vizyon: Kahramanmaraş’ı Karbon Emtiası Şehrine Dönüştürmek

Merkezin uzun vadeli vizyonu, Kahramanmaraş’ı yalnızca sürdürülebilir bir üretim üssü değil, aynı zamanda karbon ticaretinde söz sahibi bir şehir haline getirmektir. Bu kapsamda, karbon ayak izi ölçümlemeleri, azaltım stratejileri ve karbon kredisi sistemlerine yönelik altyapı çalışmalarıyla Kahramanmaraş’ın karbon emtia piyasasında yer alması hedefleniyor. Bu vizyon, şehrin ekonomik dönüşümünü küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle entegre eden öncü bir adımı temsil ediyor.

Sürdürülebilir Kalkınmanın Merkezi: KMTSO

Kahramanmaraş Sürdürülebilirlik ve Eğitim Merkezi, çok boyutlu yaklaşımıyla çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği bir arada ele alarak bölgenin kalkınma potansiyelini maksimize etmeyi hedefliyor. KMTSO’nun bu stratejik yatırımı; sanayi, eğitim ve toplumsal refah arasında güçlü bağlar kurarak, Kahramanmaraş’ı yeşil ve dijital geleceğin, aynı zamanda karbon ekonomisinin öncü şehirlerinden biri haline getirecek.

Bu kapsamda merkezin tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Zabun Konağı’nda gerçekleşen lansaman; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, KMTSO Genel Sekreteri Yunus Atmalı ile Sürdürülebilirlik ve Eğitim Merkezi Koordinatörü Halil İbrahim Cülfük katıldı.

Buluntu: Merkez Şehrimizin Kalkınma Yolculuğunda Güçlü Bir İvme Kazandıracaktır

Lansmanda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları söyledi: “Kahramanmaraş olarak zorlu bir süreçten geçtik. 6 Şubat depremlerinin ardından hem fiziki hem de ekonomik anlamda büyük bir yeniden yapılanma süreci içindeyiz. Bu süreçte sadece bugünü değil, yarını da düşünmek ve planlamak zorundayız. Sürdürülebilirlik ve Eğitim Merkezi, tam da bu anlayışla hayata geçirilmiş, vizyoner bir projedir. Yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, girişimcilikten sosyal kapsayıcılığa kadar birçok alanda iş dünyamıza rehberlik edecek bu merkez, şehrimizin kalkınma yolculuğuna güçlü bir ivme kazandıracaktır. Merkezimizin sunduğu eğitimler, danışmanlık hizmetleri ve uygulama destekleriyle, işletmelerimizin rekabet gücünü artırırken; gençlerimize ve kadın girişimcilerimize de yeni fırsatlar sunmayı hedefliyoruz. Bu projeyi, Kahramanmaraş’ın sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de bir sürdürülebilirlik üssü olmasının ilk adımı olarak görüyoruz.”

Gümüşer: “Geleceği planlamak bugünden başlar”

KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, şunları söyledi: “Dünya hızla değişiyor. İklim krizi, kaynak tükenişi ve dijital dönüşüm gibi olgular, artık iş dünyasının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Biz de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu dönüşüme öncülük etmeyi görev biliyoruz. Sürdürülebilirlik ve Eğitim Merkezimizle, hem işletmelerimizi hem de genç girişimcilerimizi bu yeni döneme hazırlamak istiyoruz. Bu merkez sadece bugünü değil, geleceği planlamak için atılmış stratejik bir adımdır. Geleceği planlamak bugünden başlar anlayışıyla yola çıktık. Bu vizyoner adımın Kahramanmaraş’ın kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Cülfük: Bu Merkez Şehrimizin Üretim Gücünü Geleceğe Taşıyacak Stratejik Bir Dönüşüm Merkezidir

Sürdürülebilirlik ve Eğitim Merkezi Koordinatörü Halil İbrahim Cülfük ise şunları kaydetti: “Bugün Kahramanmaraş iş dünyası için önemli ve tarihi bir adım atıyoruz. KMTSO çatısı altında kurduğumuz Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, sadece bir danışmanlık yapısı değil; şehrimizin üretim gücünü geleceğe taşıyacak stratejik bir dönüşüm merkezidir.

Üreticilerimiz; artık yalnızca kaliteli ürün değil, aynı zamanda karbon ayak izi düşük, izlenebilir, sosyal açıdan sorumlu ürünler sunmak zorunda. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, SKDM ve Dijital Ürün Pasaportu gibi düzenlemeler, işletmelerimiz için bir “seçenek” olmaktan çıkmış, doğrudan ticari bir zorunluluğa dönüşmüştür. Şu anda birçok firmamız bu dönüşüm için bilgiye ve yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. İşte bu merkez tam da bu eksikliği gidermek, Kahramanmaraş iş dünyasını bu yeni düzene hazırlamak için kurulmuştur. Amacımız; işletmelerimize sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmede, karbon yönetiminden döngüsellik projelerine, sosyal uygunluktan dijital izlenebilirliğe kadar kapsamlı bir rehberlik sunmaktır. Aynı zamanda, ulusal ve AB fonlarına erişim sağlayan projelerle firmalarımıza kaynak yaratmayı hedefliyoruz.”

Geniş Katılımlı İş Birliği Ağı

Proje; üniversiteler, kamu kurumları, kalkınma ajansları, ulusal ve uluslararası STK’lar ile özel sektör kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülecek. Merkezde haftalık seminerler, sertifikalı eğitim programları ve KOBİ’lere özel hızlandırıcı programlar düzenlenecek. KMTSO’nun yeni projesi, Kahramanmaraş’ın sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanında bölgesel bir merkez olmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.