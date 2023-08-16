Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün çarşıyı ziyaretinde esnafın dile getirdiği talep karşılanmış oldu.

Afşin’de Otomobil Tırla Çarpıştı Afşin’de Otomobil Tırla Çarpıştı

Verilen hizmetten memnuniyet duyduğunu belirten esnaflar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.