Kırşehir'in Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi'nde, komşular arasında yaşanan sulama tartışması faciayla sonuçlandı. M.K. isimli şahıs, komşusu Musa Şen ile bahçe sulaması nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle M.K., evinden aldığı pompalı tüfekle komşusuna ve komşusunun eşine ateş açtı.

Musa Şen Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralandı

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Musa Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nezaket Şen, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Musa Şen'in cenazesi, otopsi işlemleri için aynı hastaneye götürüldü.

Zanlı Gözaltında, Tüfeğe El Konuldu

Olay sonrası M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayette kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.