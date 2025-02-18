Zorluklara rağmen işlerini bırakmayan Fidan, büyük bir özveriyle hazırlanan lezzetli kavurmalarıyla vatandaşlara hizmet veriyor.

Her gün taze ve özenle hazırlanan kavurmalar, damaklarda muhteşem tatlar bırakıyor. Kalitesi ve lezzetiyle büyük beğeni toplarken Kahramanmaraşlıların yoğun ilgisini görüyor.

Süleyman Fidan, “Depremin ardından ayakta kalmak için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi ve desteği bizim en büyük motivasyonumuz” diyerek mesleğini sürdürmeyi kararlılıkla dile getiriyor.