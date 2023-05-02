Kahramanmaraş'ta koordinatör vali olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte planlanan 42 konteyner kentten 32'sinin tamamlandığını, bu alanlarda 30 binden fazla depremzedenin barındığını söyledi.

Vali Kaldırım, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan, hasar gören ya da korktukları için evlerine giremeyen vatandaşların konaklamaları için oluşturulan konteyner kentlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaldırım, "İlimizde 42 konteyner kent planlandı. Bunların 32'si tamamlandı. Konteyner kentlerde planlanan konteyner sayısı da 22 bin 20 idi. Bunlardan 13 bini aşan rakamı yerine konmuş ve yerleşime açılmış oldu. Buralarda şu anda 30 bini aşkın vatandaşımız barınıyor. Diğerlerinin altyapıları da hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.



