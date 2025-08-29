Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında küçük bir çocuk ağır yaralandı.

Konteynerde Yangın Çıktı

Edinilen bilgilere göre, Türkoğlu ilçesine bağlı Kıllı Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle bir konteynerde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Küçük Çocuk Ağır Yaralandı

Vatandaşların konteynerde bir çocuk bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, yaralı çocuğu hemen dışarı çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.