Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Ağaca Çarptı
Sabri Tığlı (26) idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar oluştu.
2 Kişi Hayatını Kaybetti
Sağlık ekipleri, araçta sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer’in (23) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Ağır yaralanan sürücü Sabri Tığlı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tığlı’nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Ekipler Bölgeye Sevk Edildi
Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.