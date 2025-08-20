2025 Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?
Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Ağaca Çarptı
Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Ağaca Çarptı

Sabri Tığlı (26) idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar oluştu.

Vlcsnap 2025 08 20 10H26M56S646

2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer’in (23) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vlcsnap 2025 08 20 10H27M11S044

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Ağır yaralanan sürücü Sabri Tığlı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tığlı’nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Vlcsnap 2025 08 20 10H27M18S977

Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vlcsnap 2025 08 20 10H27M15S491

Vlcsnap 2025 08 20 10H27M25S599