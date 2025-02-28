Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu savrulan araç, önce kaldırıma çarptı, ardından apartman boşluğuna düştü. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazanın ardından sürücünün bulunması için çalışma başlatıldığı belirtildi