Ekonomi yönetiminin uyguladığı dezenflasyon politikalarının etkisi verilerde görülmeye başladı. Haziran 2024’te yüzde 71,6 seviyesine kadar çıkan enflasyon, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,1’e kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da politika faizinde kademeli indirim sürecine gitti ve son adımda faizi yüzde 38’e çekti.

Faiz indirimi, bankaların konut kredisi oranlarına da yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 12 Aralık haftasında yüzde 37,63’e düştü. Bu seviye, son 28 ayın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti. Daha önce en düşük oran Eylül 2023’te görülürken, en yüksek seviye Nisan 2024’te yüzde 45’i aşmıştı.

Aylık Taksitler Düştü

Bankalarda aylık konut kredisi faiz oranı yüzde 2,49 seviyesine kadar geriledi. Buna göre 10 yıl vadeli 1 milyon liralık bir konut kredisinin aylık taksiti yaklaşık 31 bin liradan 26 bin liraya düştü. Toplam geri ödeme tutarı ise 600 bin liraya yakın azaldı.

Kredi Musluğu Tam Açılmadı

Uzmanlara göre faizlerdeki gerileme, konut piyasasında ani bir hareketlilik yaratmıyor ancak psikolojik bir rahatlama sağlıyor. Bankalar, kredi musluğunu tamamen açmadan, daha çok düşük riskli ve yüksek peşinatlı müşterilere kredi sunmayı tercih ediyor.

Konut Talebi Var, Faiz Beklentisi Sürüyor

Sektör temsilcileri, mevcut oranların hâlâ yüksek olduğunu ve konut satışlarında güçlü bir artış için faizlerin yüzde 1 seviyelerine gerilemesi gerektiğini vurguluyor. Buna rağmen yüksek kira ödemek istemeyen bazı vatandaşlar, sınırlı da olsa kredi kullanarak ev sahibi olma yolunu yeniden değerlendirmeye başladı.

Özetle, konut kredilerinde düşüş süreci başladı ancak geniş kitleleri harekete geçirecek seviyeye henüz ulaşılamadı. Faizlerdeki olası yeni indirimler, konut piyasasının seyrini belirleyecek en önemli faktör olmaya devam ediyor.