Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Koruyucu Aile 1. Kademe Eğitimi Sertifika Programı, müdürlük toplantı salonunda ailelerin yoğun katılımıyla yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, koruyucu aile olma yolundaki kararlılıkları için katılımcılara teşekkür etti. Program kapsamında İl Müdürü Bozkurt ve müdür yardımcıları, eğitimi tamamlayan 55 katılımcıya “Katılım Belgesi”, eğitim sürecinde görev alan 5 meslek elemanına ise “Teşekkür Belgesi” takdim etti. Belge töreni sonrası, İl Müdürlüğü'nün arka bahçesinde koruyucu aileler ve çocuklar için yüz boyama etkinliği, palyaço gösterisi, müzik dinletisi ve ikramlarla program sona erdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu