“Kahraman Şehrin Gönül Elçileri - Koruyucu Aile Farkındalık Buluşması”na Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı eşi İlknur Görgel’in yanı sıra; Vali yardımcılarının eşleri, İlçe Kaymakamlarımızın eşleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan kadın yöneticiler ile il protokolü eşleri de katıldı.

Gönül Elçileri Projesi, toplumda gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak, sosyal dayanışmayı artırmak ve sosyal hizmet modellerine toplumsal katılımı teşvik etmek amacıyla hayata geçirilmiş önemli bir sosyal sorumluluk projesidir.

Bu doğrultuda, 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesiyle birlikte, koruyucu aile hizmetinin tanıtılması, teşvik edilmesi ve farkındalığın artırılması hedeflendi.

Programın açılışında, etkinliğin amacı ve koruyucu aile sisteminin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ardından, koruyucu aile hizmetinin tanıtımına yönelik iki kısa video gösterimi gerçekleştirildi.

Videolarda, koruyucu aile sisteminin kapsamı, önemi ve çocukların yaşamına kattığı değerler vurgulandı.

Etkinlikte, koruyucu aileler de söz alarak deneyimlerini paylaştı.

Katılımcılar, koruyucu aile olmanın kendilerine kazandırdığı değerleri ve yaşadıkları anlamlı tecrübeleri içtenlikle aktardı.

Toplantıda, koruyucu aile hizmetinin geliştirilmesine yönelik öneriler, iyi uygulama örnekleri ve kurumlar arası iş birliği olanakları da ele alındı; fikir alışverişinde bulunuldu.

Programın devamında, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Bozkurt tarafından “Aile Yılı” çalışmaları ile Koruyucu Aile Hizmet Modeli hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Müdür Bozkurt, koruyucu aileliğin çocukların sağlıklı gelişimi ve toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Program, katılımcıların değerlendirme ve temennilerinin ardından sona erdi.