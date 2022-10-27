Daha temiz bir çevre için dikkat çeken çalışma neticesinde mahalledeki cadde, sokak ve yeşil alanlar temizlendi.

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle sakinleriyle beraber Toprakhisar'da çevre temizliği yaptı.

Mahalle halkından gelen talep, ilçenin tek kadın muhtarı olan Sidar Yıdız tarafından belediye görevlilerine iletildi. Talep olumlu kaşılandı,

temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, Toprakhisar Mahallesine giderek mahalle halkıyla beraber çevre temizliği yaptı.



Belediyenin düzenli olarak çöplerini aldığını belirten Muhtar Sidar Yıldız, bunun haricinde oluşan kirliliğin ortadan kaldırılması için yaptıkları talebin

olumlu karşılanmasıyla beraber belediye görevlileri ile mahalle sakinlerinin birlikte çaşışmasıyla çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Atılan her çöp için eğilen bir bel olduğu unutulmamalıdır diyen Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Osman Tatar: "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz'ün

çok hassas olduğu çevre temizliği konusunda vatandaşlarımızın da bizlere destek olması bizleri sevindirdi. Mahalle halkımızdan gelen birlikte çalışma teklifi

üzerine bugün Toprakhisar Mahallemizde temizlik çalışması yürüttük. mahallemiz kirlilikten arındırıldı. Bütün vatandaşlarımızdan çvreye karşı

duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Çalışmada yer alan mahalle halkına ve ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de, yapılan imece usulü çalışma sonucunda temiz bir çevreye kavuştuklarını söyledi.