KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme tercihleri, 18–24 Aralık 2025 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alındı. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte değerlendirme işlemleri 24 Aralık 2025 itibarıyla başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak mülakatsız atamalar için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor.

ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar, osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Yerleştirme bilgileri ayrıca ilgili kamu kurumlarına elektronik ortamda iletilecek.

KPSS 2025/2 Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM, önceki yıllardaki merkezi atama takvimlerine bakıldığında tercih sürecinin tamamlanmasının ardından genellikle 1–2 hafta içinde sonuçları ilan ediyor. 2023/2 ve 2024/2 yerleştirme süreçleri dikkate alındığında, KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının Ocak 2026’nın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM’nin yapacağı resmi duyuru ile netlik kazanacak.

KPSS Tercih Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Adaylar, KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçlarını;

T.C. Kimlik Numarası

ÖSYM Aday Şifresi

ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek.

Yerleştirme İşlemlerinde Dikkat Edilen Kurallar

Yerleştirmeler, puan üstünlüğü ve tercih sırası esas alınarak yapılacak.

Aynı puana sahip adaylar arasında mezuniyet tarihi eski olan , bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde; öğrenim durumu, mezuniyet alanı ve nitelik uyumu kontrol edilecek.

ÖSYM kayıtlarında yanlış bilgi tespit edilmesi halinde atama yapılmayacak.

Tercihlerin ilk günü itibarıyla 65 yaşını doldurmuş olanlar (17 Aralık 1960 ve öncesi doğumlular) bu yerleştirmeye başvuramadı.

Adaylara Uyarı

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarıyla ilgili tüm resmi açıklamalar yalnızca ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılacak. Adayların, sonuç açıklanana kadar ÖSYM duyurularını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.