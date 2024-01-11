Rektör Yasım Burada Basın Mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutlarken Sorularını Yanıtladı.

Ksü Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım Gazeteciliğin Kutsal Bir Meslek Olduğuna Dikkat Çekerek Her Daim Kendileriyle Çalışacaklarını Söyledi.

