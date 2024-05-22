Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Azerbaycan Hazar Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Hazar Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan da yer aldı.

Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, Rektör Doç. Dr. Iradı Halilova ve Genel Sekreter Alovset Amirbeyli ile bir araya gelen Rektör Yasım görüşmeye ilişkin açıklamada bulunarak, Hazar Üniversitesi ile ikili işbirliği, öğrenci ve personel değişimi, bilimsel araştırmalar ile çift diploma programı alanlarında yapılacak çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Misafirperverliği için Prof. Dr. Hamlet İsahanlı’ya teşekkürlerini ifade eden KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Bakü’de ve Hazar Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı’ya, Rektör Halilova’ya ve Genel Sekreter Amirbeyli’ye teşekkür belgesi takdim etti.

KSÜ heyeti, burada eğitim gören öğrenciler ile de bir araya gelerek iş birliği protokolünün sağladığı avantajlardan bahsetti.