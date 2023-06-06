Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliğine (TÜRKÜNİB) ev sahipliği yapan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine ziyaret gerçekleştiren KSÜ heyeti, Rektör Prof. Dr. Janar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Battal’ı makamında ziyaret etti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “Öncelikle yaşamış olduğumuz deprem felaketinde yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine milletimiz adına teşekkür ederiz. Buradaki ziyaretlerimiz kapsamında yapmış olduğumuz iş birliği protokollerinin ilerleyişini de gözden geçirme imkânı bulduk. Rektör Prof. Dr. Janar Temirbekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Battal’a misafirperverliği için teşekkür ederiz.” dedi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Janar Temirbekova ise “Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen tüm Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi yineliyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapmış olduğumuz işbirliği protokolleri var. İş birliğimizin ve ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini ümit ediyoruz. KSÜ heyetini burada ağırlamaktan onur duyuyoruz.” dedi.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimlerinin ardından son buldu.

