Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2025, teknoloji tutkunlarına kapılarını açtı. 565 binden fazla takım ve 1,1 milyon yarışmacı başvurusuyla bugüne kadarki en yüksek katılıma sahne olan festival, 21 Eylül’e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

KSÜ öğrencileri, geliştirdikleri projelerle Kahramanmaraş’ı ulusal düzeyde temsil ederken, özellikle mühendislik ve savunma sanayi alanlarındaki özgün çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Üniversite bünyesindeki takımlar, insansız hava araçları, otonom sistemler, yapay zekâ uygulamaları ve çevreci mühendislik çözümleri gibi çeşitli kategorilerde yarışmalara katılıyor.

Üniversiteyi Elektromobil Takımı (Elektrikli Araç Yarışması), Kama Dikey İnişli Roket Takımı (Roket Yarışması), Alya UAV Takımı (İnsansız Hava Aracı Yarışması) ve AVCHSS Takımı (Hava Savunma Sistemi Yarışması) temsil ediyor.

KSÜ’nün bu önemli organizasyonda yer alması, sadece üniversite için değil, Kahramanmaraş’ın bilim ve teknoloji alanında görünürlüğü açısından da büyük önem taşıyor. Etkinlik süresince öğrencilerin projeleri büyük ilgi görürken, ziyaretçilere hem teknik bilgiler sunuluyor hem de üniversitenin bilimsel vizyonu tanıtılıyor.