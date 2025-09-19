Kamçatka Yarımadası Açıklarında 7,8 Büyüklüğünde Deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Rusya’nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin yaklaşık 128 kilometre doğusunda olduğu ve yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin ardından bölge genelinde herhangi bir can kaybı veya hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Tsunami Uyarısı Yapıldı

Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünde ölçülen büyüklüğünün 7,2 olduğunu belirtti. Bölgede tsunami riski nedeniyle doğu kıyılar için uyarı yapıldığını ifade eden Solodov, acil durum ekiplerinin yüksek hazırlık seviyesine geçtiğini kaydetti.

Şu Ana Kadar Ciddi Hasar Bildirilmedi

Depremin ardından kamu binaları ve konutlarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Vali Solodov, ilk incelemelere göre yıkım ya da ciddi yapısal hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Aynı bölgede daha önce de büyük depremler yaşanmıştı. 30 Temmuz’da 8,8 ve 13 Eylül’de 7,4 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti.