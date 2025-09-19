25 milyon TL yatırım bedeliyle şehre kazandırılacak proje; karbon emisyonunu azaltacak bitki türleri, yeşil alanlar ve sosyal donatılarıyla Türkiye’ye örnek olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre odaklı şehircilik vizyonu kapsamında doğayla uyumlu projeleri şehre kazandırmaya devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ihalesi tamamlanan Karbon Yutak Alanı Ağaçlandırma Projesi ile Kahramanmaraş’a yeni bir yaşam alanı kazandırılacak.

Yaklaşık 74 bin metrekarelik alanda uygulanacak projede ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra yürüyüş yolları, kamelyalar ve sosyal donatılar inşa edilecek. “Yeşil Dönüşüm” prensibiyle hazırlanan proje, hem şehrin çevresel kimliğini güçlendirecek hem de gelecek nesillere bırakılacak yeşil bir miras olacak.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin çevreci dönüşümünü kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

“Hayata geçireceğimiz bu proje, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecek nesillerin yaşam hakkına da saygı gösteren bir anlayışın ürünü olarak görüyoruz. Şehrimizin çehresini değiştirecek bu yeşil dönüşüm hamlesiyle hem doğayla uyumlu bir kent vizyonunu hayata geçiriyoruz hem de vatandaşlarımızın nefes alabileceği alanları artırıyoruz. Biz bu şehre gönülden bağlıyız. Her yatırımımızda, her projede Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin huzurunu, sağlığını ve mutluluğunu önceliyoruz.”