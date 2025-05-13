Üniversite bünyesinde görev yapan farklı birimlerden oluşan takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuva, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Turnuvada diş hekimliği fakültesini temsil eden "Trident", "Borussia Dentmund", "Myelinli Smaçörler", "Sporting Lingual" ve "Dentisther City" isimli takımlar, sergiledikleri etkileyici performanslarla dikkat çekti. Centilmence mücadele eden takımlar, izleyicilere heyecan dolu karşılaşmalar sundu.

Tıp fakültesi öğrencileri ve çalışanlarından oluşan "Karasuno" (1. Sınıf), "Redmane Lions" (5. Sınıf), "Tıpçıbaşı Voleybol" (5. Sınıf), "Epsilon FC." (4/5 Karışık) ve "Lookmen" (4/5 Sınıf) takımları da turnuvaya renk kattı.

Sahada ter döken tıp camiası, hem sportif yeteneklerini sergiledi hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi hemşirelerinden oluşan "Nöroloji YBÜ" ve Anestezi Bölümü çalışanlarından kurulu "Anestezi YBÜ" takımları, yoğun çalışma tempolarına rağmen turnuvadaki yerlerini alarak takdire şayan bir mücadele ortaya koydu.

KSÜ idari personelini temsil eden "Alfaspor", üniversite personelinin farklı birimlerinden bir araya gelen "Kurumsal Vuruş" ve yine üniversite personelinden oluşan "Filenin Herifleri" takımları da turnuvada mücadele ederek kurum içindeki kaynaşmaya katkı sağladı. Ayrıca, Acil Servis çalışanlarından oluşan "EDS" takımı da turnuvadaki yerini alarak dinamizmini sahaya yansıttı.

Turnuva boyunca sportmenlik ön planda tutulurken, takımlar arasındaki rekabet izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

KSÜ yönetimi, bu tür etkinliklerin kurum içi motivasyonu artırdığını ve çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirdiğini belirterek, benzer organizasyonların devam edeceğini müjdeledi.