Kahramanmaraş'ta yaşayan 69 yaşındaki Behiye Bilir, kalp rahatsızlığı şikâyetiyle KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

KSÜ Rektörü ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alptekin Yasım ile aynı bölümde görev yapan Prof. Dr. Erdinç Eroğlu tarafından muayene edilen Behiye Bilir'in kalp kapağında ileri düzeyde yetmezlik bulunduğu tespit edildi.

Kadın hastanın farklı rahatsızlıklar nedeniyle açık kalp ameliyatı olamayacağına karar veren doktorlar, ameliyatsız anjiyo yöntemiyle kalp kapağına müdahale etmeye karar verdi.

Anjiyo yöntemiyle boyundaki damar üzerinden kalp kapağına ulaşan doktorlar, yapmış oldukları müdahaleyle kalp kapağını daralttı.

Operasyonun ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulan kadın hasta, daha sonra taburcu edildi.

Prof. Dr. Alptekin Yasım, açık kalp ameliyatını kaldırabilecek durumda olmayan hastaya, ameliyatsız anjiyo yöntemi uyguladıklarını belirtti.

Söz konusu yöntemle, açık kalp ameliyatına gerek kalmadan kapağın onarılabildiğini vurgulayan Yasım, bu sayede hastaların yaşam kalitesinin de arttığını anlattı.



- "Bundan sonra nefes darlığı azalacak"

Yasım, şunları söyledi:

"Hasta bu işlemden çok fayda görecek. Bundan sonra nefes darlığı azalacak. Bundan sonraki hayatını daha rahat bir şekilde devam ettirecek. İleri dönem kalp yetmezliği, kalp kapak yetmezliği olan hastalar maalesef çok fazla miktarda var. Bunların büyük kısmı ameliyat olamıyor. Böyle kalp kapak tamiri yapılıyor ama kapak tamiri yapılamayacak hastalar da var. Çünkü hastanın genel kondisyonu, bir açık kalp ameliyatını kaldıracak durumda olmayabiliyor. Bu işlem normalde açık kalp ameliyatı yapılamayacak hastalar için."

Yasım, hastanın kendilerine ilk geldiğinde sağlık durumunun son derece kötü olduğunu, başarılı geçen bir operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Söz konusu operasyonun ekonomik olarak pahalı olduğunu belirten Yasım, "Bu yöntem, 10 yıldan fazla zamandır Türkiye'de yapılmamış bir ameliyat. Her yıl dünyada 200-300 civarında bu işlem yapılıyor. Türkiye'de de biz başlattık. Bizden sonra da başka kliniklerde başlar inşallah." ifadelerini kullandı.

- "Hasta aynı gün yürümeye başladı"

Prof. Dr. Erdinç Eroğlu da operasyonun gayet başarılı geçtiğini belirterek, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ameliyat şansı kalmamış bu tür hastaların umudu olacağını vurguladı.

Hastanın kalp kapağında ciddi kaçak olduğunu anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Hastanın ciddi kalp yetmezliği ve ek hastalıkları da olması nedeniyle ameliyatı kaldıramayacağı için anjiyo yöntemiyle kalp kapağının tamir edilmesine karar verdik. Normalde genel anestezi altında ameliyatla 5-6 saat süren bu operasyon, yurt dışından getirilen özel cihaz sayesinde anjiyo altında yaklaşık 30 dakikada uygulandı. Böylelikle hastanın riski en aza indirildi. Lokal anestezi altında yapıldığı için hasta aynı gün yürümeye başladı ve nefesi rahatlamaya başladı."