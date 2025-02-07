Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi gerçekleştirdiği başarılı ameliyatlarla bölgede göz doldurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 71 yaşındaki Halil Boğar ciddi mitral yetmezliği ve buna bağlı nefes darlığı, çarpıntı ve çabuk yorulma şikâyetleri ile KSÜ Tıp Fakültesi sağlık uygulama ve araştırma hastanesine başvurdu.

Ksü Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Eroğlu hastayı değerlendirerek mitral kapağın tamire uygun olduğunu ve ameliyatın da total endoskopik yöntemle yapılabileceğine karar vererek hastayı ameliyata aldı.

Hastanın ameliyatını üç boyutlu endoskopi cihazı ile total endoskopik olarak yani yaklaşık bir santimlik kese mitral kapağını tamir ederek gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ksü Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Eroğlu bölgemizde ve şehrimizde bir ilk olan bu ameliyat sonrası hastanın birinci gün yoğun bakımdan servise çıkarıldığını söyleyerek dördüncü günde de hastanın tamamen şikâyetlerinden kurtularak taburcu edildiğini ifade etti.