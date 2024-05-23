Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Alptekin Yasım, Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesini (UNEC) ziyaret etti.

Kardeş ülke Azerbaycan ile kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek ve akademik iş birliği ağını genişletmek üzere temaslarını sürdüren Rektör Yasım başkanlığındaki KSÜ Heyeti, bu kapsamda Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesine bir ziyaret gerçekleştirerek Rektör Profesör Adalat Muradov ile bir araya geldi.

İki rektör, heyetlerin bir araya gelerek gerçekleştirdiği toplantının ardından KSÜ ve UNEC arasında yapılacak olan akademik iş birliği protokolüne bir yenisini daha ekledi. Yapılan protokolle Orhun Değişim Programı kapsamında öğrenci ve personel değişim konularının yanı sıra akademik işbirliğinin genişletilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca ERASMUS kapsamında yapılacak olan işbirliği için de ön görüşmeler yapıldı.

Rektör Muradov, nazik ziyaretleri için KSÜ heyetine memnuniyetini belirtirken Rektör Yasım, misafirperverliğinden ötürü Rektör Muradov ve UNEC Heyetine teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.