Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Nizâmî-i Gencevî Konferans Salonunda düzenlenen “102. Yılında Dünden Bugüne Cumhuriyet” konulu panel, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Panele KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Prof. Dr. Hafize Öksüz, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan yaptı. Doğan konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığa önem veren, yüzden fazla devlet kurmuş bir millet olduğunu vurgulayarak, “Tarihimizin en önemli kırılma noktalarından biri, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 1919-1922 yılları arasında verilen büyük mücadelenin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.” dedi.

Panelin ilk konuşmacısı, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülay Aydın, “Cumhuriyet: Bir Yüzyılın Vicdanı” başlıklı sunumunda, Cumhuriyetin vicdan metaforu içinde temellendiğini belirtti. Eşitlik, adalet ve özgürlük kavramlarına dikkat çekerek, Cumhuriyetin özünde bu üç ilkenin bulunduğunu söyledi.

Bununla birlikte Cumhuriyetimizin 102. yılı dolayısıyla “Cumhuriyet Bayramı Konseri” düzenlendi. Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konsere 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert’in eşi Ebru Sert, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın eşi Fatma Yasım, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ve eşi Prof. Dr. Sermin Akıncı, akademik ve idari personel, öğrenciler ile sanatseverler katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Arzu Mustafayeva’nın yönetiminde gerçekleştirilen konserde, Müzik Bölümü öğrencileri Pakize Uz keman ve şan performansıyla, Selman Çetinkaya da rejide görev alarak dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konserde F. Schubert’ten “Serenade”, A. Dvorak’tan “Humoresque”, J. Paderewski’den “Menuet G dur”, S. Prokofiev’den “March op.55 No.10”, G. Giordano’dan “Caro Mio Ben”, A. Scarlatti’den “O Cessate di Piagarmi” gibi klasik eserlerin yanı sıra, Anadolu ve Türk müziğinden “Manastırın Ortasında”, “Sarı Gelin”, “Rumeli Türküsü”, “Bozkırın Sesi”, “Seyran Hanım”, “Hasret”, “Sakarya Marşı” ve “Onuncu Yıl Marşı” gibi eserler de seslendirildi.

Birbirinden seçkin eserlerin icra edildiği konserin sonunda protokol üyeleri tarafından Dr. Öğr. Üyesi Arzu Mustafayeva, Pakize Uz ve Selman Çetinkaya’ya teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.