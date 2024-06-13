Tıp Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Eşi Fatma Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hafize Öksüz, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, akademik-idari personel, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Harun Çevik’in şefliğinde ses ve saz sanatçılarının sahneye davet edilmesiyle başlayan konserde Türk musikisinin en seçkin ezgileri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Harun Çevik’in şefliğinde Türk müziğinin farklı makamlarındaki türkü ve ezgilerin icra edildiği konser, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonrası, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Şef Harun Çevik’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hafize Öksüz ise Kahramanmaraş Anadolu Sanat Merkezi Korosu adına Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Serap Koca’ya çiçek takdim etti.

Konser, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt