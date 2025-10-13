Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), 2025-2026 Akademik Yılı açılışını toplumsal duyarlılığa dikkat çeken özel bir etkinlikle gerçekleştirdi. “İlk Dersim Filistin” temasıyla düzenlenen programa, öğrencilerden akademisyenlere kadar geniş bir katılım sağlandı. Etkinlikte, Gazze’de yaşanan insani kriz tüm yönleriyle gündeme taşındı.

KSÜ İlahiyat Fakültesi öncülüğünde Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin başta olmak üzere; İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, üniversite yönetimi, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Protokol konuşmalarında, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek, üniversitelerde verilen eğitimin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı kalmaması, aynı zamanda vicdan, adalet ve insanlık bilinciyle de yoğrulması gerektiği vurgulandı.

Etkinlik kapsamında, eğitime katkı sunan akademisyen ve iş insanlarına plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan mini konserle sona erdi ve katılımcılara anlamlı bir sanat deneyimi yaşattı.