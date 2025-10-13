Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), 2025-2026 Akademik Yılı’nı anlamlı ve farkındalık yaratan bir etkinlikle açtı. KSÜ İlahiyat Fakültesi öncülüğünde düzenlenen program, Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Akademik yılın ilk dersi, “İlk Dersim Filistin” temasıyla işlendi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Şahin, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, Filistin’de yaşananların sadece bir bölgesel sorun değil, küresel bir insanlık meselesi olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Filistin meselesini tarihsel, insani ve vicdani boyutlarıyla ele alan Şahin, “Gazze’de akan kan sadece Filistin’in değil, insanlığın kanıdır. Vicdanlar artık susmamalı. Özellikle çocukların, kadınların ve yaşlıların hedef alınması modern dünyanın en büyük utanç kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

“Mazlumun kim olduğuna bakmaksızın adaletin ve hakkın yanında durmak, insan olmanın temel şartıdır” diyen Şahin, üniversite öğrencilerine de bu konuda daha duyarlı ve bilinçli olmaları çağrısında bulundu.

Programa üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve kent protokolü yoğun katılım sağladı. Etkinlik, sadece bir akademik yıl açılışı değil; aynı zamanda vicdan, insanlık ve dayanışma çağrısı niteliğinde anlamlı bir buluşma oldu.