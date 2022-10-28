KSÜ Yunus Emre Kültür ve Kongre Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Etkinliklerine Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, KSÜ Yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikler KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Alpaslan’ın konuşmacı olduğu “Cumhuriyete Giden Yol” başlıklı konferansla başladı.

Konferans öncesi açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan yaptı. Doğan konuşmasında Cumhuriyetin kolay kurulmadığını, tarihi bir okuma yapıldığı takdirde verilen büyük mücadelenin görüleceğini belirterek Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman devletsiz kalmadığını vurguladı. Doğan, bu tarihi tecrübeden hareketle Türk milletinin cumhuriyete sahip çıktığının ve her daim sahip çakacağının altını çizdi.

Açılış konuşmasının ardından Doç. Dr. Erhan Alpaslan “Cumhuriyete Giden Yol” başlıklı sunumunu gerçekleştirerek katılımcılara cumhuriyetin kuruluşu konusunda bilgiler aktardı.

Konferansın ardından kısa bir kokteyl arası verildi. Kokteylin akabinde ise “Cumhuriyet Konseri”ne geçildi.

KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan konser, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar’ın yönetiminde icra edilen konserde solistler Doç. Dr. Seher Atmaca, Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar, Öğr. Gör. Serap Yağmur İlhan ve koro tarafından Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi.

Program, teşekkür belgesi takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.