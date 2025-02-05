Anıtta kullanılan 194 kuş, KSÜ bünyesinde görev yapan 194 deprem şehidini simgeliyor.

Bunun yanı sıra anıtta Deprem anını simgeleyen bir saat, yası simgeleyen siyah renkli İstiklal Madalyası, Yazılan kaidelerde ise 194 şehidin ismi yer alıyor.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve üniversite yönetimi anıta karanfil bırakarak deprem şehitlerini andı.

Burada yapılan ufak çaplı törenin ardından açıklamalarda bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım yaşanılan acıların halen taptaze olduğuna dikkat çekerek bu felaketi hiçbir zaman unutturmayacaklarına dikkat çekti.

Sonraki nesillere deprem şehitlerini hatırlatmak, aynı acıların tekrar yaşanmasının önüne geçmek için yapılan KSÜ ‘Deprem Şehitleri Anıtı’ nın resmi açılışı Cuma namazına müteakip il protokolünün katılımı ile gerçekleştirilecek.