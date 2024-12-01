KSÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonunda yapılan törene Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Prof. Dr. Hafize Öksüz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Gül, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haluk Pınar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünal Türkçapar, Kahramanmaraş Diş Hekimleri Odası Başkan Vekili Dt. İsmail Kuybu, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım yaptı.

Rektör Yasım konuşmasında “Bu eğitime başladıktan sonra artık öğrenci psikolojisinden çıkmanız, hekimlik şuuruyla hareket etmeniz lazım. Derslerinize, geçer not almak için değil öğrenmek için çalışmalısınız. Sınıfı geçmek kaygısından ziyade mesleği öğrenme kaygısıyla derslerinize eğilin.

Beyaz önlük giyerek bu kutsal mesleğe adım atmış olacaksınız. Buradan mezun olduktan sonra nerede çalışırsanız çalışın, başarılı olmakla birlikte vatanınızı ve milletinizi de çok severek hareket edin.” ifadelerini kullandı. Rektör Yasım konuşmasını, vermiş oldukları emeklerden dolayı ailelere ve fakülte hocalarına da teşekkür ederek tamamladı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Gül ise konuşmasında öncelikle fakülte hakkında bilgiler verdi. Dekan Gül “Hekimlik mesleği çok çalışmayı gerektiren bir alan kendinizi iyi geliştirerek mesleğinizde seçkin hekimler olmanız bizlerin en büyük hayali. Yaratılanların en şereflisi en kıymetlisi olan insanların hayatına dokunacaksınız. Sevgili gençler, tecrübe çok pahalı bir kazanımdır. Tecrübe edinmenin en kısa yolu ise sizlere bilginin yanında tecrübelerini de aktaran hocalarınızdan en iyi şekilde istifade etmenizdir. Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek mesleğe adım atan siz değerli arkadaşlarımıza mesleğinde başarılı ve meslek onurunu koruyan hekimler olmanızı dilerim.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Arzu Mustafayeva tarafından müzik dinletisi icra edildi.

Müzik dinletisinin akabinde diş hekimi adayı öğrencilere beyaz önlükleri Rektör Yasım, protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından giydirildi.