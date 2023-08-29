Yks 2023 Tercih Sonuçlarına Göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine (Ksü) Bu Yıl 9.377 Öğrenci Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanırken Fakülte Ve Yüksekokullarda Yani 4 Yıllık Bölüm Ve Programlarda 3.740 Kişilik Kontenjana 3.676 Öğrenci Yerleşti.

Meslek Yüksekokullarında İse 5.588 Kişilik Kontenjana 5.701 Öğrenci Yerleşti.

Genel Duruma Baktığımızda 9.328 Kişilik Kontenjana 9.377 Öğrenci Yerleştirilirken Doluluk Oranı İse Yüzde 100,52’ye Ulaştı.

Bu Yıl Ayrıca “35 Yaş Ve Üstü Kadınlar İle Depremzeler” İçin Ayrılan Kontenjana İse 1.999 Öğrenci Yerleşmiştir.