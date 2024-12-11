Uzak Doğu’dan meslektaşlarını davet ederek Türk doktorlarıyla bilgi paylaşımını artırmayı hedefleyen Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu ESD sempozyumunu başarıyla düzenledi.

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu sempozyumda yaptığı açıklamada, dünyada nadir görülen akalazya hastalığında yeni bir tedavi geliştirdiğini duyurdu.

Bu yenilikçi tedavi yöntemi, sadece Türkiye’de değil, uluslararası tıp camiasında da büyük ilgi uyandırdı.

KSÜ Tıp Fakültesi, Türkiye’de ve dünyada POEM (Peroral Endoskopik Miyotomi) ameliyatını en fazla gerçekleştiren merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından, 82 farklı ilden gelen hastalar, akalazya hastalığına şifa bulmak için Kahramanmaraş’a akın ediyor.

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, geliştirdiği tedaviyle akalazya hastalarını sağlıklarına kavuştururken, gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalara da ışık tutuyor.

Yenilikçi yaklaşımıyla sadece bireylerin yaşam kalitesini artırmakla kalmayan Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu aynı zamanda gastroenterolojik cerrahi alanında önemli bir referans noktası haline geliyor.

KSÜ Tıp Fakültesi, düzenlediği ESD sempozyumu ile ulusal ve uluslararası akademik iş birliklerine kapı aralarken, tıp dünyasına yön veren çalışmaların merkezi olmayı sürdürüyor.

Sempozyum, alanında uzman doktorların deneyimlerini paylaşmalarına ve yenilikçi tedavi yöntemlerinin tanıtılmasına olanak tanıdı.