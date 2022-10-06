Her yıl 1-7 Ekim tarihleri, anne sütü ile beslenmenin önemine yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla Emzirme Haftası olarak kutlanıyor. Bu hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerde her annenin kendi bebeğine özel ve uygun olarak ürettiği anne sütünün, yaşamın ilk 6 ayında bebeklerin ihtiyacı olan tüm besin maddelerini ve sıvıları içerdiği önemle vurgulanıyor.

SUA Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Metin Kılınç, Doç. Dr. Neslihan Kurtul ve hastane yöneticileri ile birlikte bilgilendirme standını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, etkinliğe katılan anne ve bebeklerle yakından ilgilendi.

Kendisine ikram edilen lohusa şerbetini içen Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Emzirme Haftası’nda anne sütünün önemi anlatan tüm personellerimize katkılarından dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Kadın Doğum Anabilim Dalı öğretim üyelerinin yanı sıra idari personel, emzirme eğitim hemşiresi, yenidoğan yoğun bakım ve servis hemşireleri ile ilgili personelin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte özel bir pasta da yaptırıldı. Yaptırılan pasta, hep birlikte kesilerek katılımcılara ikram edildi.

Etkinlik kapsamında, yoğun ilgiyle standı ziyaret eden anne ve anne adaylarına hediyeler, konu ile ilgili kitapçık ve broşürler verildi. Gün boyu süren stantta, emzirmenin önemi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.