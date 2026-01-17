Goorany, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Goorany, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tüm fotoğrafları seçerken, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" adlı fotoğrafından yana oyunu kullanan Goorany, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar", "Günlük Hayat"ta ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" fotoğrafına oy verdi.

Goorany, fotoğrafların tamamının oldukça etkileyici olduğunu belirterek, özellikle Filistin'i konu alan karelerin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Goorany, sözlerine şöyle devam etti:

"Fotoğrafların hepsi çok etkileyici. Filistin ile ilgili çekilen fotoğrafların hepsi çok değerli. Yaşanan büyük acının bir kısmını bile olsa gösterebilmek, bunu dünyayla paylaşabilmek çok değerli. Fotoğrafların hepsi çok güzeldi. Oradaki muhabir arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Çok büyük emek veriyorlar ve çok güzel bir şekilde yansıtmışlar. Tüm dünyanın farkında olması, yaşananları unutmayıp destek olabilmesi için yakaladıkları kareler çok değerli. Babamın ailesi de o taraflarda ve haber alamadığımız zamanlar oluyordu. Bu fotoğrafları görünce çok duygulandım."



