Yılın Akademsiyeni Ödülünü Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişçi almıştır.

Yılın İnovatif Ürün Ödülü ise Ziraat Fakültesine ait ceviz çeşidine verilmiştir.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez tarafından ıslah edilip geliştirilen ve Ziraat Fakültesi adına tescil edilen, Türkiye genelinde ve dünyanın bir çok ülkesinde üretilen «Maraş 18» ceviz çeşidi ile 2022 yılı İnovatif Ürün Ödülü Ziraat Fakültesine verilmiştir. Ödül, Ziraat Fakültesi adına Prof. Dr. Galip Bakır’a takdim edilmiştir.

Her iki ödülden dolayı öğretim üyelerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.