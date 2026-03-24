Soruşturmada Kritik Gelişme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, genç futbolcunun hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adli süreçleri tamamlandı.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Tutuklanan Şüpheliler Açıklandı

Hakimlik, şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile A.K, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T hakkında tutuklama kararı verdi.

Diğer şüphelilerden bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olayın Geçmişi

Olay, 19 Mart’ta Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki araçta bulunan Kubilay Kaan Kundakçı, olay yerine gelen kişiler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Geniş Çaplı Operasyon Yapılmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında olayda silah kullandığı öne sürülen kişinin yanı sıra bağlantılı isimler de gözaltına alınmıştı.

Süreç Devam Ediyor

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.