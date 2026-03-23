Kahramanmaraş’ta 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir organizasyon gerçekleştirildi. Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ile lise öğrencileri bir araya geldi.

Onikişubat Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen programa, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ve Adil Dursun Fen Lisesi öğrencileri katıldı. Öğrenciler, Down sendromlu bireylerle birlikte çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklerde yer alarak hem keyifli vakit geçirdi hem de sosyal farkındalık kazandı.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri de destek verdi. Gün boyunca düzenlenen sportif faaliyetlerle katılımcılar hem eğlendi hem de birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşadı.

Düzenlenen etkinlik, Down sendromlu bireylerin toplumsal hayata katılımının önemine dikkat çekerken, toplumda farkındalık oluşturulması açısından da büyük anlam taşıdı.

Yetkililer, bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini belirterek, özel bireylerin her zaman toplumun ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı.