Kapalı Çarşı esnafı, özellikle bayrama sayılı günler kala yaşanan yoğunluğun dikkat çektiğini belirtti, “Güzel bir Ramazan geçirdik, elhamdülillah. Bayram da aynı şekilde güzel geçti. Son yıllara göre daha hareketliydi. Eski bayramlara yakın bir atmosfer vardı” dedi.

Hava şartlarının dengesizliği nedeniyle vatandaşların alışveriş tercihlerinde kararsız kaldığını dile getiren esnaflar, “Vatandaş ne alacağına karar veremedi. Yazlık mı, kışlık mı yoksa mevsimlik mi alalım diye düşündüler. Bu da biraz alışverişi etkiledi ama genel tablo yine de iyiydi” ifadelerini kullandı.

Çarşıda devam eden inşaat çalışmaları ve bazı yolların kapalı olmasına rağmen beklenenin üzerinde bir yoğunluk yaşandığını vurgulayan esnaflar, özellikle bayramdan önceki son üç günün oldukça hareketli geçtiğini söyledi.

Esnaflar, şehirdeki toparlanma sürecinin de ticarete olumlu yansıdığını belirterek, “Şehir toparlandıkça insanlar da alıştı, çarşıya daha çok gelmeye başladı. Bu da eski bayramlara olan özlemi biraz olsun giderdi” şeklinde konuştu.

Genel olarak bayramdan memnun ayrıldıklarını ifade eden esnaflar, önümüzdeki dönemlerde de benzer yoğunlukların yaşanmasını temenni etti.