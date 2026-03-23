Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası kapsamında bir mesaj yayımladı. Polat, ormanların yalnızca doğal güzellik değil; ekolojik denge, ekonomik kalkınma ve insan sağlığı açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Ormanların iklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü doğal varlıklardan biri olduğunu vurgulayan Polat, “Ormanlarımız; havayı temizleyen, su kaynaklarını koruyan ve biyolojik çeşitliliği barındıran en değerli hazinemizdir” dedi.

“Her Fidan Geleceğe Nefes”

Türkiye genelinde sürdürülen ağaçlandırma ve orman koruma çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini belirten Polat, vatandaşlara da çağrıda bulundu.

“Dikilen her fidan, geleceğe bırakılan en kıymetli mirastır” diyen Polat, daha yeşil bir Türkiye için herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Orman Yangınlarına Karşı Kritik Uyarı

Polat, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte orman yangını riskinin arttığına dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve anız yakma gibi tehlikeli davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Polat, “Orman yangınlarının büyük bölümü insan kaynaklıdır. Küçük bir ihmal, binlerce hektarlık orman alanının yok olmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Yangınlara karşı erken ihbarın hayati önem taşıdığını belirten Polat, şüpheli bir durum görüldüğünde vakit kaybetmeden yetkililere bilgi verilmesi gerektiğini de hatırlattı.

Toplumsal Farkındalık Çağrısı

Orman Haftası’nın sadece bir kutlama değil, aynı zamanda farkındalık oluşturma açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Polat, özellikle genç nesillerde doğa bilincinin artırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Polat mesajının sonunda, tüm vatandaşların Orman Haftası’nı kutlayarak doğaya sahip çıkma konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.