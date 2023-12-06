Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında altyapıdan kalıcı konutlara, üstyapıdan köy evlerine, sosyal donatılardan ulaşıma tüm alanlarda çalışmalar hızla sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezinde yürütülen Kentsel Tasarım Projesi de yükselmeye devam ediyor. Azerbaycan Devleti tarafından Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde yapımına başlanan Azerbaycan Mahallesi’nde çalışmalar hızla ilerlerken proje alanı içerisinde kalan Kültür Park’ın yıkımı da tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü alanda Azerbaycan Mahallesi kapsamında konut ve iş yerleri yükselecek. Proje kapsamında Hayrullah Mahallesi’ne konut, iş yeri, okul, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla toplam 2 binin üzerinde bağımsız bölüm inşa edilirken farklı bir noktaya yeni nesil bir kültür merkezi de kazandırılacak