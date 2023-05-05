Çeşitli Temaslarda Bulunmak Üzere Kahramanmaraş'a Gelen Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni Ziyaret Edip Yetkililerden Bilgi Aldı.

Depremde Hasar Gören Tarihi Ulu Cami İle Tarihi Maraş Çarşısı'nda İncelemelerde Bulunan Ersoy Ve Kirişci, Esnaf İle Sohbet Edip İkram Edilen Çayı İçti.

İki Bakan, Daha Sonra Depremde Hasar Gören Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi Ve Tarihi Maraş Kalesi'ni İnceledi.

Burada Basın Mensuplarına Açıklamada Bulunan Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy, Bakanlık Olarak Depremden Etkilenen İllerde Çalışmalarının Devam Ettiğini Söyledi.